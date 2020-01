Tim Cup: alle 15.25 la partenza per Parma in treno

Oggi pomeriggio la Roma si dirigerà a Parma dove domani, con fischio d'inizio alle 21.15, sfiderà la formazione ducale. La partenza dalla capitale della truppa giallorossa è fissata per le 15.25 di oggi, dalla stazione Termini, con la squadra che prima raggiungerà in treno Bologna, per poi spostarsi a Parma, dove al Tardini si giocherà l'accesso per i quarti di finale di Coppa Italia.