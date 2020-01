Parma-Roma: a fine gara chiarimento tra Kolarov e D'Aversa per l'episodio del primo tempo

Al 6' del match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia andato in scena questa sera tra Parma e Roma, vinta dai giallorossi per 2-0 grazie alla doppietta di Pellegrini, c'è stato un piccolo battibecco tra Kolarov e l'allenatore dei ducali D'Aversa. Il terzino serbo ha scagliato involontariamente il pallone contro la panchina emiliana, scatenando la reazione del tecnico crociato che gli ha risposto "Che c**** fai?". La tensione tra i due si è poi affievolita a fine partita quando Kolarov e D'Aversa, a centrocampo, hanno chiarito l'accaduto.