Parma: rientro parziale in gruppo per Inglese. L'attaccante punta il match di Coppa Italia con la Roma

Finite le vacanze, le squadre di Serie A sono tornate a lavoro in vista della ripresa del campionato. Anche il Parma, avversario della Roma in Coppa Italia nell'ottavo di finale in programma il 16 gennaio, è tornato a lavorare. Ieri i ducali sono scesi in campo agli ordini di D'Aversa, che spera di poter contare su Inglese nella sfida contro i giallorossi: l'attaccante infatti ha lavorato parzialmente in gruppo. Differenziato invece per Cornelius. Terapie per Gervinho e Karamoh. Oggi gli emiliani torneranno al lavoro alle 15.