Parma: domani alle 14.15 la conferenza stampa di D'Aversa

Archiviata la vittoria di campionato di ieri contro il Lecce, il Parma è oggi scesa sui campi del centro sportivo di Collecchio per iniziare la preparazione per la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Roma, in programma giovedì sera, alle ore 21.15, allo stadio Tardini. Chi ha preso parte alla gara con i salentini ha svolto un lavoro rigenerante, per il resto del gruppo, invece, lavori di core stability seguiti da forza funzionale e frequenza. L’allenamento è proseguito con un partita in porzione ridotta del campo ed è stato concluso da un lavoro aerobico.

I crociati si ritroveranno domani mattina, alle ore 11, per la seduta di rifinitura a porte chiuse. Fissata alle 14.15 la conferenza stampa del tecnico ducale Roberto D'Aversa.

