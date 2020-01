Parma, D'Aversa: "Faremo di tutto per passare il turno contro la Roma". Grassi: "Teniamo alla Coppa Italia, giallorossi fortissimi"

Al termine della vittoria contro il Lecce nel posticipo della 19esima giornata di campionato, è intervenuto in conferenza stampa D'Aversa, allenatore del Parma, che giovedì affronterà la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. Le sue parole: "Coppa Italia un obiettivo? Indipendentemente dalla posizione in classifica nel momento in cui abbiamo raggiunto gli ottavi, quello che dobbiamo fare è cercare di passare il turno. Non sarà un impegno semplice ma se ci sarà la possibilità faremo di tutto per passare".

In mixed zone ha parlato ai cronisti Alberto Grassi, centrocampista del Parma: "Teniamo tanto alla Coppa Italia, è importante anche per dare minutaggio a chi gioca poco. La Roma è una delle squadre più forti del campionato, sarà una partita molto difficile".