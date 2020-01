Lazio-Cremonese: cori dalla Curva Nord contro la mamma di Zaniolo

Nuovi cori contro la mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, da parte della Curva Nord della Lazio nel match di Coppa Italia contro la Cremonese in scena all'Olimpico. Si sono sollevati, infatti, dal settore caldo biancoceleste cori offensivi nei confronti della mamma del 22 giallorosso, episodio già accaduto in precedenza in occasione del derby dello scorso 1° settembre.