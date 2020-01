Kalinic serve l'assist per la prima rete di Pellegrini: non prendeva parte a un gol in una competizione italiana dal maggio 2018 col Milan

Con Dzeko squalificato, contro il Parma l'allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha schierato nel ruolo di centravanti Kalinic da cui si attendeva una risposta sul campo. Non è arrivato il gol, che gli manca da un anno esatto, da quello segnato il 16 gennaio 2019 in Coppa del Re contro il Granada, ma è comunque riuscito a servire l'assist vincente per la prima rete di Lorenzo Pellegrini. L'attaccante croato non prendeva parte ad un gol in una competizione italiana dal maggio 2018, in Serie A, con la maglia del Milan, nella gara con la Fiorentina vinta 5-1.