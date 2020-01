JUVENTUS-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - Lo stadio è un tabù, l'avversario non ha bisogno di presentazioni e per di più Fonseca non potrà contare su Edin Dzeko, squalificato. Le premesse sono quelle di una montagna da scalare per la Roma che si gioca il passaggio del turno in Coppa Italia in casa della Juve campione d'Italia.

Otto gli assenti, recuperato solo Fazio: di conseguenza nessuna sorpresa o quasi. Davanti ci sarà Kalinic, per 9 undicesimi la formazione appare fatta. Due unici dubbi: Florenzi avanzato o Under nella batteria di trequartisti alle spalle del croato (con la prima ipotesi tornerebbe Spinazzola dal 1' in difesa), in mediana Veretout e Cristante si giocano una maglia da titolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

GAZZETTA DELLO SPORT: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

IL MESSAGGERO: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

IL TEMPO: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

CORRIERE DELLA SERA: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

LA REPUBBLICA: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

LEGGO: Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Diawara; Florenzi, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

IL ROMANISTA: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.