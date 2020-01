Juventus, fastidio muscolare per Alex Sandro durante il match contro il Parma: in dubbio la sua presenza con la Roma

Cambio obbligato al 21' di gioco di Juventus-Parma tra le fila della squadra di Sarri: l'allenatore bianconero è stato infatti costretto a sostituire Alex Sandro per un fastidio muscolare avvertito dal terzino brasiliano. In dubbio, quindi, la sua presenza nella gara di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Roma.