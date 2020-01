Juventus, escluse fratture costali per Alex Sandro, leggera forma influenzale per Cuadrado: entrambi in dubbio per la Roma

La Juventus ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale chiarendo le condizioni di Alex Sandro, uscito al 21' della gara di ieri contro il Parma. Nessuna frattura costale per il terzino, che verrà però tenuto sotto osservazione. Non ha partecipato alla sessione d'allenamento, poi, neanche Cuadrado: leggera forma influenzale per il colombiano.

Queste le parole del club: "Alex Sandro è stato sottoposto oggi presso il J|Medical a un controllo radiologico all’ emicostato destro che ha escluso la presenza di fratture costali. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Cuadrado non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera forma influenzale".

L'impiego dei due per la gara di Coppa Italia contro la Roma resta dunque in dubbio.

