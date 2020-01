Nessuna sanzione per Parma e Roma dopo la gara di Coppa Italia di ieri sera. Il giudice sportivo, Alessandro Zampone, ha deciso di non punire le due squadre per la condotta dei propri tifosi. I sostenitori di entrambi i club, infatti, erano riusciti a introdurre al Tardini materiale pirotecnico, ovvero petardi, fumogeni e bengala. Le due società non verranno multate per questo. I giocatori della Roma che sono stati ammoniti nella partita sono Pellegrini e Under.

(Lega Serie A)

