FOTO - Juventus-Roma 3-0 HT

Dopo il successo di Parma agli ottavi di finale, e a pochi giorni dal derby, la Roma è chiamata all'impegno di Coppa Italia in casa della Juventus, dove i giallorossi non hanno mai vinto. E il primo tempo è un incubo per la squadra di Fonseca, che al 26' subiscono il vantaggio di Ronaldo e 10 minuti dopo il raddoppio di Bentancur. Allo scadere è arrivato anche il tris di Bonucci. Questi gli scatti migliori dei primi 45 minuti: