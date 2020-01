Coppa Italia, Torino-Genoa 6-4 d.c.r: granata ai quarti di finale

In scena questa sera la prima sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia: in casa il Torino, reduce dal successo contro la Roma in campionato, batte 6-4 dopo i calci di rigore il Genoa di Nicola. Terminano 1-1 i 90 minuti regolamentari: sblocca Favilli al quarto d'ora del primo tempo, prima del pari siglato da De Silvestri sempre nella prima frazione di gioco. Dopo i supplementari, la sfida si è decisa ai calci di rigore che hanno visto trionfare la squadra di Mazzarri. Il Torino si qualifica dunque ai quarti di finale dove affronterà la vincente tra Milan e Spal.