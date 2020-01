Coppa Italia, Roma ai quarti di finale: nelle ultime 12 partecipazioni è già capitato 10 volte

La Roma batte il Parma 2-0 e si qualifica ai quarti di Coppa Italia dove il prossimo mercoledì affronterà la Juventus all'Allianza Stadium. Nelle ultime 12 partecipazioni alla competizione la squadra giallorossa ha superato il turno degli ottavi di finale disputati in gara unica in 10 occasioni, incassando solo cinque gol nel parziale. Le volte in cui la squadra capitolina ha interrotto il suo percorso agli ottavi di finale è capitato nel 2015 contro lo Spezia, quando sulla panchina sedeva Garcia, e nel 2017 con il Torino con Di Francesco allenatore.

Inoltre la Roma ha realizzato almeno due reti in tre delle ultime quattro sfide disputate negli ottavi di finale di Coppa Italia e ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare in questa fase della competizione, subendo solo due gol nel parziale.