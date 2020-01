Coppa Italia, Parma-Roma: tutte le informazioni riservate ai tifosi in trasferta in Emilia

Ecco le informazioni ricevute dal Parma Calcio dedicate ai tifosi giallorossi che prenderanno parte alla trasferta di Coppa Italia di giovedì.

I cancelli dello Stadio Tardini apriranno alle 19:15, due ore prima del calcio d’inizio. L’impianto non è dotato di parcheggi dedicati alle autovetture private.

Al fine di garantire la massima fruibilità dell’impianto alla tifoseria ospite, è predisposto il servizio “bus navetta” gratuito con scorta delle forze dell’ordine e viaggi di andata e ritorno (in programma dopo il fine partita), che permettono ai sostenitori romanisti di giungere direttamente all’ingresso del Settore Ospiti in comodità e in sicurezza.

I tifosi che arriveranno a Parma dall’Autostrada A1 (uscendo al casello di ‘Parma’), avranno a disposizione l’ampio parcheggio denominato “Scambiatore Nord”, che si trova immediatamente sulla destra in Viale delle Esposizioni.

I gruppi organizzati della tifoseria romanista che raggiungeranno Parma in pullman saranno scortati direttamente al Settore Ospiti.

(asroma.com)

