Coppa Italia: PARMA-ROMA arbitra Pairetto

In attesa dell'ultima gara che chiuderà l'ultima giornata del girone d'andata, la Lega ha rese note le designazioni arbitrali per le gare valevoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Roma che giocherà giovedì alle 21:15 a Parma sarà arbitrata da Pairetto, gli assistenti saranno Bresmes e Baccini, con Sacchi al VAR. Queste le designazioni complete.

NAPOLI – PERUGIA Martedì 14/01 h. 15.00

MASSIMI

ROSSI M. – GROSSI

IV: ROBILOTTA

VAR: SERRA

AVAR: FIORITO

LAZIO – CREMONESE Martedì 14/01 h. 18.00

MAGGIONI

ROBILOTTA – SECHI

IV: DIONISI

VAR: GIUA

VAR: RANGHETTI

INTER – CAGLIARI Martedì 14/01 h. 20.45

CHIFFI

PAGANESSI – IMPERIALE

IV: MARINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LO CICERO

FIORENTINA – ATALANTA Mercoledì 15/01 h. 15.00

MANGANIELLO

PRETI – VECCHI

IV: AYROLDI

VAR: BANTI

AVAR: GIALLATINI

MILAN – SPAL Mercoledì 15/01 h. 18.00

GHERSINI

MARCHI – LOMBARDI

IV: RAPUANO

VAR: ABISSO

AVAR: DI IORIO

JUVENTUS – UDINESE Mercoledì 15/01 h. 20.45

AURELIANO

TARDINO – SCARPA

IV: PRONTERA

VAR: PICCININI

AVAR: ALASSIO

PARMA – ROMA Giovedì 16/01 h. 21.15

PAIRETTO

BRESMES – BACCINI

IV: VOLPI

VAR: SACCHI

AVAR: GALETTO