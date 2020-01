Coppa Italia, Napoli-Lazio 1-0: azzurri in semifinale con un gol di Insigne

Il Napoli batte la Lazio e si qualifica alla semifinale di Coppa Italia. Gli azzurri si impongono per 1-0 sulla squadra di Inzaghi grazie ad un gol di Insigne arrivato dopo due minuti dall'inizio del match. Da segnalare un calcio di rigore sbagliato da Immobile poco dopo il vantaggio dei partenopei. In semifinale il Napoli affronterà la vincente di Inter-Fiorentina in programma mercoledì 29 gennaio.