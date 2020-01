Coppa Italia, Milan-Torino 4-2: i rossoneri agguantano la semifinale ai supplementari

Servono i tempi supplementari per decretare la terza semifinalista dell'edizione 2019/2020 della Coppa Italia. E' il Milan a passare il turno e a strappare il pass per la sfida contro la Juventus. I rossoneri passano in vantaggio al 12' di gioco con Bonaventura, ma poi si fanno raggiungere e sorpassare dagli uomini di Mazzarri grazie a una doppietta di Bremer. Il centrale difensivo sarebbe stato l'eroe di giornata se allo scadere non fosse arrivato il pareggio di Calhanoglu.

All'inizio del secondo tempo supplementare uno-due micidiale degli uomini di Pioli: ancora Calhanoglu per il vantaggio rossonero, poi Ibrahimovic per il gol del definitivo 4-2.