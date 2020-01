Coppa Italia, Roma eliminata: i giallorossi non hanno superato il turno in tre degli ultimi quattro quarti di finale

Termina ai quarti di finale il cammino della Roma in Coppa Italia dove viene sconfitta dalla Juventus per 3-1 che approda così alle semifinali della competizione. Come era accaduto in campionato così anche in Coppa Italia la squadra di Fonseca sbaglia l'approccio alla partita: infatti nel primo tempo i giallorossi si sono ritrovati già sotto di tre gol prima con Cristiano Ronaldo al 26', poi con Bentancur al 37' e infine con Bonucci al 47'. Quella del difensore juventino è la terza rete rifilata alla Roma, diventando in tal modo la sua vittima preferita in tutte le competizioni con la maglia bianconera. Inutile l'autogol di Gigi Buffon arrivato sul tiro di Under: è la quinta autorete di cui i giallorossi beneficiano in questa stagione, nessuno come i capitolini in Serie A.

Dunque la Roma non riesce a raggiungere le semifinali, come è capitato in tre degli ultimi quattro quarti di finale di Coppa Italia a cui ha preso parte.