Coppa Italia, JUVENTUS-ROMA: le probabili formazioni. Tornano Florenzi e Kolarov, Kalinic guida l'attacco. Squadra verso l'Allianz Stadium (VIDEO)

LAROMA24.IT - Juventus-Roma: 10 giorni dopo la sfida dell'Olimpico. All'Allianz Stadium, dove i giallorossi hanno sempre incassato sconfitte nei nove precedenti, si gioca per l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Senza gli infortunati e lo squalificato Dzeko, Fonseca ritrova, rispetto al successo sul Genoa in campionato, Florenzi e Kolarov a completare il reparto arretrato con Mancini e Smalling. A centrocampo Cristante affianca Diawara, con il peso dell'attacco sulle spalle di Kalinic, come col Parma, supportato sulla trequarti da Under, Pellegrini e Kluivert.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Coccolo, Alex Sandro, Emre Can, Ramsey, Rabiot, Bernardeschi, Dybala, Pjaca.

All.: Sarri.

ROMA: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Juan Jesus, Cetin, Santon, Fazio, Bruno Peres, Spinazzola, Veretout, Estrella.

All.: Fonseca.

Arbitro: Rocchi. Assistenti: Ranghetti - Liberti. IV uomo: Chiffi. VAR: Banti. AVAR: Paganessi.

PREPARTITA

18.55 - La Roma lascia l'albergo e si dirige verso l'Allianz Stadium, come pubblicato su Twitter dal club giallorosso. Dalle immagini si intravede con la squadra anche Javier Pastore che, assente per infortunio, assisterà al match dalla tribuna.