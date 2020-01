Coppa Italia, Inter-Cagliari 4-1: nerazzurri ai quarti contro una tra Fiorentina e Atalanta

Triplice fischio anche nell'ultima gara di questo martedì di Coppa Italia. Al 'Meazza' è infatti andato in scena il match tra Inter e Cagliari, valido per gli ottavi di finale della competizione e vinto per 4-1 dai nerazzurri, che si assicurano così il passaggio del turno. Ai quarti gli uomini di Conte dovranno vedersela con una tra Fiorentina ed Atalanta, che si sfideranno domani alle 15.00.

La gara è stata quasi immediatamente indirizzata da una rete di Lukaku, che timbra il cartellino dopo pochi secondi di gioco. Raddoppio firmato da Borja Valero al 22', poi ancora il centravanti belga in avvio di ripresa. Inutile il gol messo a segno da Oliva per gli isolani al minuto 72, prima che Ranocchia fissasse il risultato sul 4-1 finale.