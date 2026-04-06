Under 23: il progetto slitta all'anno prossimo per via dei tempi tecnici di iscrizione alla Serie C

Il lancio della seconda squadra della Roma non avverrà nella prossima stagione. Nonostante le intenzioni iniziali del club di varare il progetto Under 23 in concomitanza con l'anno del centenario, l'iniziativa è stata ufficialmente rimandata. Secondo quanto riportato da Piero Torri, non ci sarebbero più i tempi tecnici necessari per iscrivere la formazione al prossimo campionato di Serie C, un'operazione che avrebbe richiesto un investimento stimato tra i 6 e gli 8 milioni di euro.

Il rinvio del progetto Under 23 si inserisce in un quadro di profonda ristrutturazione del settore giovanile giallorosso che verrà definita al termine dell'attuale stagione. In cima all'organigramma è previsto il ritorno di Massimo Tarantino, già responsabile del vivaio a Trigoria dal 2013 al 2019, che dovrebbe portare con sé dall'Inter anche il capo scouting Pasquale Berardi.

Questo nuovo assetto dirigenziale comporterà inevitabilmente dei cambiamenti per le figure storiche presenti nel club. Se da una parte Bruno Conti sembra ormai intenzionato a chiudere la sua esperienza cinquantennale con la Roma il prossimo 30 giugno, resta da valutare la posizione di Alberto De Rossi. Al papà di Daniele, attuale supervisore del settore giovanile, potrebbe essere proposto un ruolo differente rispetto a quello ricoperto finora. La necessità di stabilizzare queste nuove dinamiche interne e completare la transizione dirigenziale ha dunque spinto la società a dare priorità alla riorganizzazione del vivaio, posticipando la creazione della seconda squadra all'annata 2027-28.

(Manà Manà Sport)