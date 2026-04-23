Massara destinato a lasciare la Roma: il DS ai saluti dopo l'addio di Ranieri

La separazione tra la Roma e Claudio Ranieri comporterà anche l'addio di Frederic Massara. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, il direttore sportivo è infatti destinato a lasciare il club giallorosso subito dopo la partenza del Senior Advisor. Massara era approdato a Trigoria lo scorso anno proprio su indicazione di Ranieri, che lo aveva scelto per sostituire l'ex responsabile dell'area tecnica Florent Ghisolfi. Con la fine dell'incarico di Ranieri, decade anche la permanenza del dirigente, confermando la fase di rivoluzione societaria voluta dalla proprietà Friedkin.

Con la separazione tra l'#ASRoma e Claudio #Ranieri anche il ds Ricky #Massara è destinato a lasciare il club giallorosso. Lo scorso anno era stato il senior advisor a sceglierlo per il post Ghisolfi @tempoweb pic.twitter.com/l091n4jPMN — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) April 23, 2026



