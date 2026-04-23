Giuntoli tra i nomi della Roma in caso di separazione da Massara, ancora nessun contatto tra le parti. Il dirigente ex Juventus ha offerte anche all'estero

Il futuro societario dellaRoma potrebbe registrare ribaltoni anche nell'area sportiva. Dopo le dimissioni di Claudio Ranieri, anche la posizione del direttore sportivo Frederic Massara appare incerta. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, per la successione potrebbe tornare attuale il profilo di Cristiano Giuntoli. Il dirigente ha aperte alcune situazioni per un incarico all'estero, ma la pista italiana, compresa quella giallorossa, resta aperta. L'eventuale inserimento di Giuntoli dipenderà tuttavia dalle decisioni di Massara o della proprietà Friedkin su Massara.

Cristiano #Giuntoli ha un paio di situazioni avviate all’estero. Ma può tornare attuale qualche situazione in #Italia, #Roma compresa. Ovviamente dipenderà da eventuali decisioni di #Massara o su Massara — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) April 23, 2026





Gian Piero Gasperini viaggia verso la conferma come allenatore della Roma. Secondo l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, l’orientamento della proprietà è attualmente direzionato a proseguire il progetto con il tecnico. Per il ruolo di nuovo direttore sportivo, qualora il club si separasse da Massara, il nome più accreditato è quello di Cristiano Giuntoli, profilo stimato dai Friedkin e da Gasperini. Al momento non risultano contatti diretti tra le parti. Sul dirigente resta però forte la concorrenza internazionale, con piste aperte in Premier League e all’Olympique Marsiglia.