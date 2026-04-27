Giuntoli e Paratici tra i profili valutati per il ruolo di Ds, al momento nessun affondo

La Roma valuta nuovi profili per la direzione sportiva. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora a Radio Manà Manà Sport, la società ha inserito nella lista dei papabili i nomi di Cristiano Giuntoli e Fabio Paratici. Nonostante l'apprezzamento per entrambi i dirigenti, la proprietà Friedkin non avrebbe ancora deciso di passare alla fase operativa. In questo momento non ci sarebbe l'intenzione di procedere ulteriormente. La Roma si prende dunque tempo per analizzare le diverse opzioni prima di ufficializzare la struttura che sostituirà il binomio composto da Claudio Ranieri e Frederic Massara.