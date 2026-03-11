Social, il messaggio del gruppo Friedkin: "Vi presentiamo la Roma 2025/26. Siamo orgogliosi di sostenerla dentro e fuori dal campo" (FOTO)

Il gruppo Friedkin ha rilasciato un messaggio ufficiale attraverso i propri canali social per presentare la rosa della AS Roma per la stagione 2025/26. Nel post, la proprietà statunitense ha ribadito la propria vicinanza al club, sottolineando l'unione tra la tradizione storica e le ambizioni future della squadra guidata da Gian Piero Gasperini. Questo il messaggio: "Vi presentiamo la squadra ufficiale della AS Roma per il 2025/26 — unita dalla storia, mossa dall'ambizione e pronta per il resto della stagione che ci attende. Siamo orgogliosi di sostenere l'AS Roma dentro e fuori dal campo."

Introducing the official 2025/26 @OfficialASRoma team — united by history, driven by ambition, and ready for the rest of the season ahead.❤️?



We’re proud to support AS Roma on and off the pitch. pic.twitter.com/7EVLVzGvXu — The Friedkin Group (@friedkingroup) March 11, 2026



