Social, il messaggio del gruppo Friedkin: "Vi presentiamo la Roma 2025/26. Siamo orgogliosi di sostenerla dentro e fuori dal campo" (FOTO)

11/03/2026 alle 16:12.
as-roma-foto-di-squadra-2025-26

Il gruppo Friedkin ha rilasciato un messaggio ufficiale attraverso i propri canali social per presentare la rosa della AS Roma per la stagione 2025/26. Nel post, la proprietà statunitense ha ribadito la propria vicinanza al club, sottolineando l'unione tra la tradizione storica e le ambizioni future della squadra guidata da Gian Piero Gasperini. Questo il messaggio: "Vi presentiamo la squadra ufficiale della AS Roma per il 2025/26 — unita dalla storia, mossa dall'ambizione e pronta per il resto della stagione che ci attende. Siamo orgogliosi di sostenere l'AS Roma dentro e fuori dal campo."