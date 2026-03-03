Giornata internazionale della Donna: dalla prevenzione alla solidarietà, tutte le iniziative della Roma per l'8 Marzo

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Roma ha annunciato un programma di iniziative gratuite focalizzate sulla prevenzione della salute femminile e sulla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Il club ha coordinato una rete di strutture sanitarie che, nel weekend dell'8 marzo, offriranno servizi e consulenze. Sul fronte della prevenzione, grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico (venerdì 6 marzo), l'ASL Roma 1 (6 e 8 marzo) e l'ASL Roma 3 (8 marzo), saranno messe a disposizione delle donne visite specialistiche, screening e vaccinazioni gratuite.

Parallelamente, la società ribadisce il proprio impegno contro la violenza di genere attraverso la campagna "Amami e Basta".

L'impegno del club si estenderà anche al mondo della scuola: la Head of Women’s Football, Betty Bavagnoli, parteciperà con un intervento all'evento "Mia o di nessun altro", rivolto agli studenti dell'Istituto Sacro Cuore di Trinità dei Monti.

? Giornata Internazionale della Donna ?



Le iniziative del Club in occasione dell'8 marzo in collaborazione con @PoliclinCampus, @ASLRoma1 e ASL Roma 3 per la tutela della salute femminile ❤️



? https://t.co/tXIRUvEEHR#ASRoma pic.twitter.com/593n1z6DHJ — AS Roma (@OfficialASRoma) March 3, 2026



