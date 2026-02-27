Social, The Friedkin Group applaude il mercato: "La Roma rafforza le sua squadre con acquisti chiave" (VIDEO)

The Friedkin Group, attraverso il suo account X ufficiale, ha celebrato la sessione di mercato invernale appena conclusa, sottolineando l'impegno nel potenziare entrambe le prime squadre del club. Nel post, accompagnato da un video che mostra le immagini dei nuovi arrivati sia nel team maschile che in quello femminile, la proprietà ha scritto: "L'AS Roma continua a rafforzare le sue squadre maschile e femminile con nuovi acquisti chiave in vista della prossima stagione".

Un messaggio che ribadisce la visione unica del progetto Roma, valorizzando gli innesti per la squadra di Gasperini (con le immagini di Malen, Zaragoza, Vaz e Venturino) e quelli per la formazione di coach Rossettini (con le clip di Dorsin, Antoine e Csiki).

@OfficialASRoma continues to strengthen both its Men’s and Women’s squads with key new signings ahead of the upcoming season.❤️? pic.twitter.com/ipRYzzMtF0 — The Friedkin Group (@friedkingroup) February 27, 2026



