Giornata Nazionale del Braille, la Roma promuove l'inclusività con il coaching della Roma Blind Football: "Il calcio non conosce barriere" (FOTO e VIDEO)

In occasione della Giornata Nazionale del Braille, celebrata lo scorso 21 febbraio, l'AS Roma ha organizzato un evento di coaching per promuovere l'inclusività nel mondo dello sport. Protagonisti della giornata, svoltasi presso la sede del Gruppo Toyota, sono stati i tecnici e gli atleti della Roma Blind Football.

L'iniziativa, nata per "ribadire con forza che il gioco del pallone non conosce barriere", ha permesso ai dipendenti del gruppo automotive di conoscere da vicino la disciplina del calcio per non vedenti e ipovedenti. Dopo una prima sessione formativa in aula, gli atleti della Roma Blind Football, guidati dal tecnico Sauro Cimarelli, hanno tenuto un allenamento dimostrativo utilizzando il pallone sonoro. Successivamente, i partecipanti hanno avuto la possibilità di provare in prima persona l'esperienza, indossando speciali mascherine per simulare la cecità.

L'evento rafforza la collaborazione tra Roma e Toyota, già partner nel progetto "Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli", tramite il quale il club e KINTO mettono a disposizione una flotta di veicoli per il trasporto gratuito allo stadio dei tifosi con disabilità motorie.





