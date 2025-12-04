Roma, niente festa di Natale: i Friedkin donano il budget in beneficenza

Quest'anno la Roma non celebrerà il Natale con il consueto party, ma trasformerà l'occasione in un gesto di solidarietà. La proprietà Friedkin ha infatti deciso di annullare la tradizionale serata di gala per donare l'intero budget, stimato in centinaia di migliaia di euro, a tre importanti associazioni: i fondi destinati all'organizzazione dell'evento saranno interamente devoluti all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, alla Fondazione Telethon e all'Associazione Andrea Tudisco, realtà che operano a sostegno dei bambini e della ricerca.

Per la squadra e per tutti i dipendenti del club ci sarà comunque un momento conviviale, un semplice brindisi che si terrà a Trigoria.

