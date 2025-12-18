Roma, accordo vicino con Stake come main sponsor

Arriva una svolta importante nella ricerca del nuovo main sponsor della Roma. Secondo un'indiscrezione lanciata dalla trasmissione Te la do io Tokyo su Tele Radio Stereo, il club giallorosso sarebbe vicino a chiudere un accordo con Stake.com, noto marchio internazionale nel settore del gioco e delle scommesse.
A rendere la voce particolarmente credibile è il legame con la proprietà: Stake.com è infatti l'attuale main sponsor dell'Everton, altro club di proprietà della famiglia Friedkin. A rafforzare l'ipotesi c'è un'importante coincidenza temporale: da marzo, Stake non potrà più essere sponsor dell'Everton in Inghilterra a causa di questioni legate alla licenza. Questo libererebbe l'azienda, rendendola disponibile per una nuova partnership.
Tuttavia, esiste un ostacolo di natura legale: il "Decreto Dignità" in Italia vieta la sponsorizzazione di aziende di gioco d'azzardo sulle maglie da calcio. Per evitare sanzioni, verrebbe esposto un marchio correlato a Stake, come un sito di news di proprietà della stessa azienda, ma non direttamente legato alle scommesse, come fatto dall'Inter con "Betsson.sport".
(Tele Radio Stereo)