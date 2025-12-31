La Roma ringrazia i tifosi: nel 2025 15 sold-out e oltre 1,5 milioni di spettatori all'Olimpico

Un anno da incorniciare, sugli spalti come in campo. Con una nota sul proprio sito, la Roma ha voluto ringraziare i propri tifosi per lo straordinario supporto dimostrato nel corso del 2025, un anno che ha visto lo Stadio Olimpico e il Tre Fontane registrare numeri da record.

"L’Olimpico si conferma uno degli stadi più pieni d’Italia, chiaramente quando gioca la Roma", si legge nella nota, che sottolinea come nel 2025 siano stati registrati ben 15 dei 76 sold-out totali dell'era Friedkin. Un percorso iniziato con il "tutto esaurito" nel derby vinto a gennaio e proseguito con altri sei sold-out nella stagione in corso. Il club ha voluto ringraziare "tutti i romanisti che in questi mesi sono passati 1.561.950 volte attraverso i tornelli dello Stadio Olimpico per colorarlo di giallorosso".

Un ringraziamento speciale è stato esteso anche ai tifosi della Roma Femminile. Grazie alla loro costante presenza, il Tre Fontane si è confermato "lo stadio con la maggiore affluenza della Serie A Femminile". La foto simbolo dell'anno, ricorda il club, resta lo spettacolo delle bandiere in occasione della sfida di Europa League contro l'Athletic Club, un'immagine che riassume la passione di un intero popolo.

(asroma.com)