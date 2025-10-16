La Roma celebra la Giornata Mondiale dell'Alimentazione: le iniziative in collaborazione con il World Food Program

La Roma torna nelle scuole con il progetto "A Scuola di Tifo – Willy Monteiro". In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, il club giallorosso ha fatto tappa al Liceo Torquato Tasso per una nuova sessione del programma educativo, realizzata in collaborazione con il World Food Programme (WFP), l'agenzia delle Nazioni Unite per l'assistenza alimentare che ha la sua sede globale proprio a Roma.

L'iniziativa si è svolta in due fasi. La prima, il 13 ottobre, ha visto i rappresentanti del WFP incontrare gli studenti nell'Aula Magna dell'istituto per illustrare il loro lavoro. La seconda parte, oggi 16 ottobre, ha visto una delegazione della Roma, di cui ha fatto parte anche il portiere Pierluigi Gollini, visitare la sede globale del World Food Programme. Il club ha ribadito il proprio sostegno all'agenzia, impegnandosi a promuovere sui propri canali l'app "Share the Meal", uno strumento che permette ai tifosi di donare pasti a chi ne ha bisogno con un semplice tocco sullo smartphone.

(asroma.com)

