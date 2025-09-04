Main Sponsor: Dan Friedkin in missione a Nizza

Dan Friedkin si muove in prima persona per il nodo main sponsor, attualmente ancora assente sulle divise giallorosse. Secondo quanto riportato da Il Messaggero infatti, il proprietario della Roma si è recato a Nizza per una serie di incontri mirati proprio a sbloccare la questione. L'obiettivo è quello di garantire una crescita dei ricavi in modo da poter dare seguito alle ambizioni sportive.

Negli ultimi mesi si è parlato di diversi potenziali candidati, che comprendono anche colossi come Google e Red Bull, ma la questione rimane da dirimere e probabilmente ci saranno aggiornamenti in tempi brevi. La missione in Costa Azzurra di Dan Friedkin indica che il club vuole accelerare e chiudere una trattativa che possa portare benefici concreti sia sul piano economico sia su quello dell’immagine.

(Il Messaggero)