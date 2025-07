UEFA, multa di 3 milioni alla Roma: superato di poco il target del Settlement Agreement (COMUNICATO)

La Camera di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB) ha annunciato oggi una serie di decisioni relative ai club monitorati nella stagione 2024/25. Tra questi figura anche la Roma, che era uno dei dieci club già sotto il regime di settlement agreement.

Secondo quanto comunicato dalla UEFA, la Roma ha "superato di poco" il target finanziario intermedio fissato per l'anno fiscale che si è concluso nel 2024, cioè relativo alla stagione 2023/24. Come conseguenza di questa leggera deviazione dai parametri concordati, il club giallorosso è stato multato per 3 milioni di euro.

Nel comunicato, la UEFA ha anche specificato che altri club italiani sotto osservazione, come Milan e Inter, sono stati giudicati in linea con gli obiettivi prefissati per lo stesso periodo. La Roma, quindi, dovrà continuare a operare con attenzione per rispettare pienamente i vincoli del FFP nelle prossime sessioni di mercato.

