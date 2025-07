Roma, ecco la nuova maglia 2025-26: da domani alle 10 la vendita

Da domani, 8 luglio, alle ore 10, sarà disponibile per l'acquisto la nuova maglia Home della Roma per la stagione 2025-26. La divisa, firmata Adidas, segna il ritorno al rosso tradizionale con bordi e strisce gialle, su un design ispirato a quello dei Mondiali 2006 per Francia e Germania. Lo stemma societario resterà quello attuale, mentre il logo storico tornerà solo nella stagione successiva (quella del Centenario).

Le novità principali sono due: l'introduzione dell'Authentic Kit, che permetterà di acquistare la maglia con gli stessi materiali tecnici usati dai giocatori, e il fatto che, almeno inizialmente, la divisa sarà venduta senza Main Sponsor sul petto. Completerà l'offerta una nuova collezione di sneakers in stile vintage.

(Il Romanista)

