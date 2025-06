Partner AS Roma: incontro tra le aziende per salutare la stagione 2024/25. Presenti anche Aldair, Lima e Balzaretti (COMUNICATO e FOTO)

Dopo un'annata intensa, i partner dell’AS Roma si sono riuniti per celebrare la chiusura della stagione 2024/25. Un’occasione per fare il punto sul percorso condiviso e rafforzare il legame in vista delle sfide future. Di seguito il comunicato integrale del club.

Dopo gli incontri avvenuti a Londra e Firenze, le numerose aziende partner dell’AS Roma si sono ritrovate nella Capitale per salutare la fine della stagione 2024/25 e darsi appuntamento alla prossima.

Quella che si è appena conclusa è stata una stagione ricca di impegni anche per le tante aziende che affiancano il proprio brand a quello dell’AS Roma. A novembre, in occasione della trasferta di Europa League contro il Tottenham, è stata Londra ad ospitare il primo meeting che ha coinvolto i rappresentanti di alcuni partner giallorossi con l’obiettivo di sostenere la squadra nel difficile impegno di coppa, visitare la città e fare networking.

Dopo questo primo incontro, è stata la splendida location di Collegio alla Querce di Firenze – appena inaugurato ed entrato nella catena di Auberge Resorts come unico albergo italiano – ad ospitare ad aprile un meeting di due giorni all’insegna dell’arte, del business e della gastronomia in cui sono stati approfonditi i temi di natura commerciale con i main sponsor del Club. L’evento conclusivo si è svolto il 18 giugno presso il Centro Sportivo Dabliu Eur dove è andato in scena il torneo “Partners in Campo!” I rappresentanti delle aziende che affiancano l’AS Roma si sono misurati in combattutissime partite di calcio a cinque, beach volley e padel suddivisi in tre squadre che indossavano i kit ufficiali della stagione 2024/25. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il team “Away”, con la squadra “Third” al secondo posto e la “Home” sul gradino più basso del podio. Prima della meritata cena con grigliata, premiazione in grande stile con la partecipazione di tre Legend del Club: Aldair, Francisco Lima e Federico Balzaretti. L’AS Roma ringrazia così tutte le aziende che hanno scelto di far parte della grande famiglia giallorossa in questa stagione accompagnando le squadre maschili e femminili nel loro percorso sportivo. Appuntamento alla stagione 2025/26!