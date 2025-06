La Roma ripercorre il 17 giugno 2001 dall'attesa alla festa: "Mai scudetto fu più meritato"

La Roma, attraverso un articolo sul proprio sito ufficiale, ha ripercorso la storica giornata del 17 giugno 2001, culminata con la conquista del terzo Scudetto, un trionfo atteso per 18 anni, di cui si è detto: "mai scudetto fu più meritato". Il racconto parte dalla settimana precedente, segnata dal pareggio per 2-2 a Napoli (reti di Batistuta e Totti per i giallorossi) che aveva tenuto la Juventus in corsa e alimentato il nervosismo, testimoniato anche da una discussione a bordocampo tra Capello e Montella. Nonostante l'iniziale pessimismo di una parte della tifoseria, memore di passate delusioni, l'ambiente si caricò progressivamente: le radio capitoline lanciarono appelli per riempire l'Olimpico di bandiere e maglie rosse, e la risposta fu imponente, con lo stadio gremito fin dalle prime ore del mattino e un'atmosfera incandescente.

Contro il Parma di Ulivieri, in una partita che valeva il titolo, la Roma di Capello non lasciò scampo agli avversari. La strada verso il tricolore fu aperta al 19' dal capitano Francesco Totti, su assist di Candela. Il raddoppio arrivò al 39' con Vincenzo Montella, abile a ribadire in rete una respinta di Buffon su conclusione di Gabriel Batistuta. Nella ripresa, fu proprio il "Re Leone" a chiudere definitivamente i conti con una delle sue proverbiali "botte" per il 3-0. Il gol della bandiera di Marco Di Vaio per il Parma, per il definitivo 3-1, non scalfì minimamente l'esplosione di gioia dell'Olimpico e di un'intera città, che poté finalmente festeggiare lo Scudetto giallorosso.

(asroma.com)

VAI ALL'ARTICOLO