LIVE - Rivoluzione Roma: separazione consensuale con Ghisolfi. Vitali già sostituito con Morrow

Rivoluzione societaria in casa giallorossa. L'avvocato Lorenzo Vitali, che negli ultimi mesi ha agito anche da Ceo, è già stato allontanato da Trigoria, mentre nelle prossime ore si conoscerà il futuro del ds Florent Ghisolfi. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla vicenda.

LIVE

09:12 - Colpo di scena: come riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma e Florent Ghisolfi si separano di comune accordo.

8:34 - Il sostituto di Vitali sarebbe lo statunitense Jason Morrow, ufficialmente arrivato come Cfo ma da ieri più operativo, come riporta Eleonora Trotta.

7:45 - Rimane incerto il futuro di Florent Ghisolfi come ds della Roma. Il dirigente francese ieri avrebbe parlato di alcuni rinnovi e condotto delle trattative, ma la sua posizione è in bilico. Sembra definito invece l'addio di Lorenzo Vitali, il quale, come riporta la giornalista Eleonora Trotta, ieri non era a Trigoria e sarebbe già stato sostituito.

