Roma, l'aereo privato dei Friedkin è atterrato a Pisa. Da definire i motivi del viaggio

Un nuovo movimento aereo della famiglia Friedkin accende le speculazioni dei tifosi della Roma, in trepidante attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore. Il jet privato della proprietà giallorossa è atterrato nelle scorse ore a Pisa, proveniente da Londra.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sullo scopo del viaggio. Tuttavia, in un periodo così delicato per la scelta della nuova guida tecnica, ogni spostamento dei Friedkin viene attentamente monitorato e interpretato come possibile indizio. Resta da vedere se questo viaggio avrà riflessi concreti sulle strategie del club o se si tratti di impegni di altra natura dei proprietari del club.