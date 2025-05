Dan Friedkin a Trigoria: incontri con Ranieri e Ghisolfi, focus su futuro e stadio

Giorni cruciali in casa Roma. Il presidente Dan Friedkin è tornato ieri nella Capitale e nella giornata di oggi ha fatto visita al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.

Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, Friedkin ha incontrato l'allenatore Claudio Ranieri e il direttore sportivo Florent Ghisolfi, salutando anche la squadra. Si tratta di giorni intensi, caratterizzati da riunioni a tutto tondo, che lasciano presagire decisioni importanti per il futuro del club.

Parallelamente, si muove anche il fronte stadio: è infatti in vista la ripresa degli scavi archeologici a Pietralata, attività propedeutica alla presentazione del progetto definitivo del nuovo impianto giallorosso.

