La Roma per "Keep Racism Out": Rensch incontra i giovani della Philadelphia Junior Cup a Trigoria (FOTO)

Il centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria ha ospitato oggi la tredicesima tappa della Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out, torneo nazionale under 14 di calcio a 7 dedicato agli oratori delle città della Serie A.

I giovani atleti dell'Oratorio San Romano hanno avuto l'opportunità speciale di incontrare il difensore giallorosso Devyne Rensch. Il giocatore ha dialogato con i ragazzi e le ragazze sull'importanza di valori come l'amicizia, il rispetto, il gioco di squadra e la lotta contro ogni forma di razzismo e discriminazione, temi centrali del progetto promosso da Lega Serie A e Centro Sportivo Italiano (CSI).

Al termine dell'incontro, i giovani hanno donato a Rensch la maglia simbolo della competizione con la scritta "Il calcio è amicizia". La Lega Serie A ha poi omaggiato i capitani dell'Oratorio con la divisa ufficiale del torneo, autografata dal difensore olandese.

L'evento, inserito nella campagna "Keep Racism Out" promossa da Lega Serie A e UNAR, ha visto anche la partecipazione di Maurizio Lombardo (Chief Football Operating Officer dell'AS Roma), delle psicologhe del Club Rita Bassetto e Alessia Giuliani, di Giulia Panebianco (CSR Lega Serie A) e Fabrizio Papa (CSI Roma), sottolineando l'impegno comune nell'educazione contro ogni forma di discriminazione attraverso lo sport.

(asroma.com)

