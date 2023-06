Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli: il progetto va avanti nonostante la fine del campionato (VIDEO)

Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli, il progetto nato dalla collaborazione tra l'AS Roma e il Gruppo Toyota, va avanti nonostante la fine del campionato. Lo comunica la società giallorossa sul proprio sito ufficiale, spiegando che questo continuerà a garantire alla comunità un servizio di mobilità nel rispetto dei valori di sostenibilità e inclusività, anche nel periodo in cui le attività calcistiche sono ferme.

Questo il comunicato integrale della Roma sul tema:

Il campionato è terminato, ma le attività di Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli non conoscono sosta.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra l'AS Roma e il Gruppo Toyota - Main Global Partner del Club, continuerà a operare con iniziative volte a garantire alla comunità locale un servizio di mobilità nel pieno rispetto dei valori della sostenibilità e della inclusività, anche in questo periodo in cui le attività calcistiche del Club sono ferme.

Durante il campionato appena passato, a usufruire del servizio per l’accompagnamento allo Stadio Olimpico, abbiamo avuto ospiti eccezionali, tra i quali Daniele Cassioli – atleta paralimpico plurimedagliato di sci nautico – e Camilla Di Pace, ragazza non vedente dall’età di sette anni, i quali hanno potuto fare esperienza di tutte le soluzioni messe in campo dal programma di “Superiamo gli Ostacoli” per vivere al meglio, senza vincoli, i match casalinghi dell’AS Roma.

Unstoppable-Superiamo gli Ostacoli non è solo il trasporto gratuito dei tifosi con disabilità per assistere alle partite allo Stadio Olimpico. Infatti, grazie alla flotta di veicoli fornita da KINTO, il Club rende maggiormente accessibili e fruibili i servizi di prima necessità a diverse categorie svantaggiate della comunità cittadine. Arrivare agli allenamenti, per esempio, è infatti più facile per gli atleti della dell’ASD Disabili 2000 o dell’ASD Roma Calcio Amputati, che possono contare sulle attività di “Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli” per il trasporto da e per le loro abitazioni.

Non solo calcio però: le strutture che erogano servizi per la comunità, per gli anziani e per i più bisognosi all’interno della città, avranno anche durante questo periodo la disponibilità dei mezzi Toyota, forniti da KINTO, per poter garantire un servizio di mobilità a chi ne necessita.

In questo breve video, abbiamo raccolto alcuni momenti della stagione appena trascorsa dove i tifosi, e non solo loro, hanno sfruttato appieno le possibilità che questo servizio mette a disposizione.

