Mourinho: lo Special One dovrebbe restare, ma chiede un dirigente 'forte'. Totti e Boniek i due candidati

José Mourinho resterà alla Roma, a meno di ribaltoni. Lo scrive la testata specializzata in calciomercato, spiegando che lo Special One ha già incontrato i Friedkin e lo farà ancora nel prossimo futuro per porre le sue condizioni per rimanere nella capitale: l'allungamento della rosa, ma soprattutto l'arrivo di almeno un dirigente di alto livello, che venga ripreso dai media quanto e anche più di lui stesso. Il general manager Tiago Pinto, infatti, svolge altre mansioni e potrebbe anche dire addio alla Roma, lasciando magari il posto a Francois Modesto, attuale direttore sportivo del Monza e possibile scelta della CEO Lina Souloukou.

I nomi che si fanno, per il ruolo di dirigente 'forte', sono due: Francesco Totti e Zibì Boniek. L'ex capitano giallorosso, nelle ultime settimane, è tornato a parlare tanto di Roma e di Mourinho, e potrebbe aiutare lo Special One ad essere meno solo nelle sue battaglie. Il polacco, invece, ha maggiore esperienza nel campo del management internazionale rispetto a Totti e rappresenterebbe un nome più diplomatico rispetto a quello del "Pupone".

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE