La Roma rinnova il proprio sito: nuovo stile grafico e performance migliorate (COMUNICATO)

Il sito asroma.com si rinnova. Restyling a 360° per la piattaforma web del club giallorosso, grazie a un nuovo stile grafico e a performance migliorate per navigare più rapidamente all’interno del portale. La nuova struttura delle pagine è comunque fedele al vecchio sito, con l’aggiunta di elementi per rendere più immediato il passaggio da una sezione all’altra.

Questo il comunicato integrale della Roma sul tema:

L'AS Roma rinnova il proprio sito. Scopriamo insieme quali sono le novità!

Da oggi i tifosi romanisti potranno usufruire di una piattaforma web rinnovata nel look, grazie a uno stile grafico in linea con le nuove tendenze di user experience e con performance migliorate per navigare all’interno del portale dedicato al mondo giallorosso in maniera più rapida, soprattutto nella versione mobile.

Il nuovo accattivante design della home page permetterà di accedere immediatamente alle ultime notizie riguardanti le attività del Club, permettendo una immersione totale nel mondo giallorosso, grazie alle statistiche aggiornate in tempo reale sugli ultimi match e su giocatori e giocatrici.

La struttura delle pagine è fedele al sito con cui gli utenti hanno interagito fino a ieri, con l’aggiunta di elementi per rendere più immediato, fluido e di facile comprensione il passaggio da una sezione all’altra. Accedere alle pagine riguardanti l’AS Roma Store e la biglietteria è ora molto più semplice, facilitando così la voglia di Roma dei nostri tifosi.

La struttura flessibile del portale permetterà inoltre di aggiornare costantemente le funzionalità del sito, migliorando l’esperienza dei tifosi giallorossi nella navigazione tra le sezioni di maggior interesse.

Molte novità sono in arrivo, non resta che rimanere collegati su asroma.com!

VAI AL COMUNICATO ORIGINALE