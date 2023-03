Una nuova mascotte affiancherà Romolo: i tifosi possono scegliere il nome tra Ersilia, Romina, Flora e Livia

Romolo non sarà più l'unica mascotte della Roma. Questo, infatti, sarà presto affiancato da una tra Ersilia, Romina, Livia e Flora. Sono questi i quattro nomi in corsa per la "lupetta" che accompagnerà Romolo allo stadio e in altre occasioni pubbliche. A scegliere il nome saranno i tifosi giallorossi, che potranno esprimere la propria preferenza sull'app di Socios.com, soltanto però se in possesso dei Fan Token ASR. La votazione è già cominciata e terminerà tra una settimana, il 28 marzo, mentre la scelta del nome sarà resa nota allo Stadio Olimpico il 2 aprile, giorno di Roma-Sampdoria.

Questo il comunicato del club:

Ersilia. Romina. Flora. Livia. Uno di questi quattro nomi diventerà quello della nuova mascotte, che affiancherà Romolo.

L’appellativo potrete sceglierlo proprio voi, esprimendo la vostra preferenza direttamente sull’App di Socios.com, tra quelli proposti.

La votazione partirà il 21 marzo, lo stesso giorno di Roma-Barcellona di Women’s Champions League. E terminerà una settimana dopo, il 28. Il 2 aprile, durante Roma-Sampdoria allo stadio Olimpico, sarà resa nota la scelta dei tifosi romanisti.

La storia dei quattro nomi

I quattro nomi hanno una forte connotazione territoriale e storica, per diverse ragioni.

Ersilia è un nome che ha le sue radici nella mitologia romana, dove è descritta come moglie di Romolo.

Romina è un nome fortemente evocativo della Città Eterna, significa “abitante di Roma” o anche “Cittadina dell’Impero romano”.

Livia è ispirato a Livia Drusilla, prima imperatrice di Roma. Alla Diva Augusta venne dedicata una statua nel tempio di Augusto.

Flora è un tributo a Flora Viola, prima donna presidente dell’AS Roma e di un Club di Serie A. Alzò al cielo la Coppa Italia vinta dai giallorossi il 9 giugno del 1991.

