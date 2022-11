Aperto il primo phygital store della Roma all'aeroporto di Fiumicino

All'aeroporto di Fiumicino ha aperto oggi il primo phygital store della Roma, presente all'interno del Terminal 1. Lo annuncia la società giallorossa sul proprio sito ufficiale, spiegando come grazie a questo la società potrà raccogliere informazioni sul comportamento d’acquisto dei propri fan, affinando sempre di più i processi di vendita per regalare una dinamica di shopping costruita intorno alle necessità del tifoso.

"Saranno i colori giallorossi a salutare i passeggeri in arrivo o in partenza dalla Capitale.

All’interno del Terminal 1, infatti, dove mensilmente transitano decine di migliaia di persone, è presente da oggi il nuovo phygital store targato AS Roma.

Grazie a questa operazione retail che ha visto collaborare il Club, ADR e NOOE, azienda specializzata nella realizzazione di questi canali che connettono lo store fisico e digitale, i turisti in transito per Roma potranno ora godere di una innovativa esperienza d’acquisto.

L’iniziativa si inserisce nel contesto della costante ricerca, da parte del Club, di soluzioni tecnologicamente innovative per migliorare e amplificare l’accesso ai propri prodotti.

Una modalità di approccio al prodotto “onlife”, dove l’utilizzo dei dispositivi tecnologici supporterà il processo d’acquisto dei potenziali clienti. In questo modo sarà possibile per la Società raccogliere informazioni sul comportamento d’acquisto dei propri fan, affinando sempre di più i processi di vendita per regalare una dinamica di shopping costruita intorno alle necessità del tifoso.

All’interno del phygital store di Fiumicino sarà possibile trovare l’esposizione esclusiva delle “Polo Premium”, una edizione limitata realizzata in diverse colorazioni: nero, bordeaux e blu. Inoltre, le polo sono prodotte in cotone piquet, un materiale molto morbido e leggero che garantisce la traspirazione e il comfort.

Un capo pensato per gli amanti del calcio senza perdere di vista uno stile raffinato. Sul lato del cuore l’iconico logo AS Roma realizzato in 3D con tecnologia in prist".

