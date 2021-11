Roma-Milan, l'Utr: "Sdegno per gli errori arbitrali, così si falsa il campionato"

"L’Unione Tifosi Romanisti, orgogliosa di appartenere con i suoi migliaia di Associati alla Tifoseria giallorossa, che continua a sostenere la squadra con straordinario entusiasmo e passione, manifesta il proprio sdegno per gli ennesimi macroscopici errori arbitrali perpetrati a danno della nostra amatissima Roma". Con questa nota anche l'Utr, l'associazione dei Roma Club, prende posizione sugli errori arbitrali che la Roma ha subito in queste ultime giornate, non ultimi gli episodi di Roma-Milan.

"A tutela della Società Giallorossa ed anche nell’interesse generale dello Sport, invita tutte le competenti Istituzioni Sportive a vigilare prendendo tutti i provvedimenti del caso per evitare che tali incomprensibili errori si ripetano, falsando così la regolarità del campionato

L’Unione Tifosi Romanisti rivolge inoltre agli Associati il suo plauso per l’esemplare comportamento sempre tenuto, invitandoli ancor più a stringersi attorno alla squadra e a continuare ad incitarla e a seguirla con la passione unica del Tifo Romanista".

(utronlus.it)