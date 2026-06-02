Serie A, classifica tackles: Cristante ottavo a quota 107. Solo Locatelli e Paz meglio di lui tra le big (FOTO)

Stagione in archivio quindi è tempo di statistiche. E la Lega Serie A, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la classifica dei calciatori che hanno fatto il maggior numero di tackle in stagione. C'è anche Bryan Cristante, con 107 interventi, all'ottavo posto di questa speciale graduatoria. Il centrocampista giallorosso, sempre utilizzato da Gasperini nel corso dell'annata, è stato determinante per la qualificazione alla Champions League. In testa Pierotti del Lecce con 147 tackles. Tra le big del campionato solamente Locatelli (123) e Nico Paz (120) hanno fatto di più sotto questo particolare aspetto del centrale giallorosso. Gli altri, come potrete vedere dalla grafica sotto, sono uomini di club che lottano per obiettivi diversi rispetto a quello giallorosso.



