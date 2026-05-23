VIDEO - Gasperini sull'importanza della Champions League: "Ti permette di avere più possibilità sul mercato e maggiore appeal sui calciatori che vengono dall'estero"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo match stagionale contro il Verona, in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sull'importanza di un'eventuale qualificazione in Champions League: "Per la società è importante dal punto di vista economico. La differenza tra andare e non andare è notevole e ti permette di allargare la differenza con le altre squadre. Ti permette di avere più possibilità sul mercato, hai un maggiore appeal dai calciatori che vengono dall'estero. I giocatori hanno sicuramente una maggiore valorizzazione. Poi c'è l'aspetto emotivo: c'è una grande soddisfazione nel far parte dell'elite europea. Ti gratifica dal punto di vista personale".

?? #Gasperini sull’importanza della Champions League: “Ti permette di avere più possibilità sul mercato e maggiore appeal sui calciatori che vengono dall’estero”



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